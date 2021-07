Scuola, Speranza: "In corso valutazione obbligo vaccino"

"Nelle prossime ore valuteremo quale sarà lo strumento più efficace per far tornare tutti a scuola in presenza, in sicurezza e senza Dad". A dichiararlo è il ministro della Salute Roberto Speranza nel corso di "Controcorrente", la nuova trasmissione di Rete 4 condotto in prima serata da Veronica Gentili.

"Se consideriamo l'ipotesi dell'obbligo vaccinale? Siamo in fase di valutazione - ha spiegato Speranza - nessuna ipotesi è esclusa a oggi. Ci impegneremo, perché la scuola è una priorità". Il ministro poi ha aggiunto: "Dobbiamo lavorare per tutelare la scuola in virutù la buona campagna vaccinale che stiamo facendo, con il 56% delle persone che hanno avuto la seconda dose: vogliamo riportare i ragazzi in aula in presenza".