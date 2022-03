Scuola, sottosegretario Sasso: al lavoro per correggere norma rientro prof No vax

"Non nascondo le mie perplessità su alcune misure, come ad esempio quella che riguarda gli insegnanti non vaccinati: farli tornare a scuola senza poter fare lezione mi sembra una trovata bizzarra".

Lo dice il sottosegretario all'istruzione Rossano Sasso, aggiungendo: "La condizione naturale di un docente è stare in aula con i propri studenti e tutti potrebbero farlo senza costituire un pericolo per nessuno, sottoponendosi a un tampone ogni 48-72 ore. Lavoreremo per correggere alcuni aspetti normativi che confliggono palesemente con il buon senso".