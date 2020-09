Scuola, si riparte con i recuperi: primo test dopo il lockdown

La scuola riparte e riapre oggi con i corsi di recupero, il primo test post lockdown. Ma la vera prova del nove è in programma il 14 settembre, quando suonerà la prima campanella ufficiale per quasi tutte le scuole. Le Regioni, infatti, procedono in ordine sparso, con Campania e Basilicata orientate a far slittare la data di inizio delle lezioni (come deciso già da Friuli, Sardegna, Puglia, Calabria e Abruzzo con campanella il 24 settembre).