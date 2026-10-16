Scuola, venerdì di passione tra scioperi e occupazioni | Chat shock a Padova: "Molotov sulla questura"

Si preannuncia un venerdì di passione per la scuola in tutta Italia: mentre due sindacati hanno annunciato la mobilitazione del personale docente e non, gli studenti scenderanno in piazza per il "No Meloni day" ma anche sull'onda di quanto sta avvenendo in Francia e in Spagna e per protestare contro il carovita e la "scuola caserma", il tetto agli studenti stranieri, il degrado delle strutture. E proprio in vista delle manifestazioni sono scattate le perquisizioni preventive.
A Padova chat shock tra studenti: "Facciamo molotov e attacchiamo la questura"
A Padova la Digos si è presentata a casa di 14 ragazzi disponendo misure di prevenzione personali per istigazione a delinquere: gli investigatori ritengono che si stavano pianificando azioni violente, tra le quali l'incendio dei cassonetti e scendere in piazza con passamontagna, petardi e fumogeni.
Le scuole occupate in tutta Italia
A Torino sono una ventina gli istituti superiori occupati, una decina a Roma, tre a Genova, altri a Milano, Napoli e Bologna. E non è escluso che nelle prossime ore possano aumentare.