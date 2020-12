Scuola, Regioni: "Rischio caos senza rafforzamento trasporti"

IPA

"Occorre agire con decisione dal lato dell'offerta dei trasporti, con potenziamento dei servizi, e della domanda, con diversificazione degli orari d'ingresso alle scuole secondarie di secondo grado, ponendo fine ad una situazione non gestibile". Lo ha affermato Fulvio Bonavitacola, coordinatore della Commissione trasporti della Conferenza delle Regioni. "E' chiaro che così non si programma niente, se non il caos", ha precisato.