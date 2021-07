Scuola, presidi a Bianchi: se campagna vaccini non va, si torna in Dad

Ansa

"Le condizioni per un rientro duraturo e in presenza dipendono dall'esito della campagna vaccinale per personale della scuola e studenti. L'alternativa è la didattica a distanza". Lo ha detto il presidente dell'Associazione nazionale presidi, Antonello Giannelli, nell'incontro con il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi. "E' inoltre fondamentale rivedere il protocollo per la gestione dei casi e focolai da Covid nelle scuole", ha aggiunto.