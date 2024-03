Scuola di Pioltello, l'arcivescovo di Milano Delpini: "Io dalla parte del preside" | Docenti: "Aggrediti dallo Stato"

La Cei: "La decisione di chiudere per il Ramadan è auspicabile nel caso di questo istituto: rispettare i musulmani è un modo per capire l'altro"

"Non mi pare il caso di far diventare la cosa un problema". E, riguardo alle irregolarità riscontrate dall'Ufficio scolastico regionale nella delibera, osserva che "hanno i loro organismi. Se lo hanno detto, avranno i loro motivi". I docenti della scuola: "Ci sentiamo aggrediti dallo Stato".

La decisione della scuola di Pioltello di chiudere un giorno per il Ramadan è "un legittimo provvedimento dell'istituto, non solo assolutamente normale, ma auspicabile" secondo l' arcivescovo di Milano Mario Delpini , che risponde così a una domanda in merito alle dichiarazioni di Valditara sul caso .

Tgcom24

"Rispettare i musulmani un modo per capire l'altro" L’arcivescovo spiega che "una delle cose più importanti della vita è la religione. Non so come sia il regolamento delle scuole, si sospende anche a carnevale". E al "Giorno" chiarisce: "Sono sorpreso dal cancan sollevato da una vicenda che credo non solo assolutamente normale, ma addirittura auspicabile. Rispettare la festa dei musulmani è un modo per capire l'altro. Le scuole tengono in considerazione le settimane bianche, figuriamoci un appuntamento come questo. E' un ottimo esempio davanti a una realtà complessa, se usciamo dalla logica di conquista e ci mettiamo in quella dell'incontro".

"Ogni scuola è autonoma" Delpini è dalla parte del preside di Pioltello e sottolinea che "in Lombardia abbiamo un calendario perpetuo, poi ogni scuola sceglie sulla base del contesto. Il dirigente ha fatto bene. I bambini sono curiosi, vogliono sapere perché l'altro festeggia e come, percepiscono la divisione molto meno degli adulti. E sono certo che siano stupiti dai commenti di queste ore".

Gli insegnanti: "Aggrediti dallo Stato" All'attacco i quasi 200 studenti dell'istituto di Pioltello, che in una lettera pubblicata online su "Primalamartesana" esprimono la loro "indignazione per la strumentalizzazione" della decisione di chiudere la scuola il 10 aprile e spiegano: "Come lavoratori della Scuola ci sentiamo offesi e maltrattati, in questi giorni siamo calpestati nei valori e nella dignità. Chi aggredisce un dipendente di una scuola aggredisce lo Stato, ha dichiarato il ministro Valditara poco tempo fa, ma da giorni noi ci sentiamo aggrediti e non tutelati dall'ondata di odio generata su stampa e social anche da parte di esponenti politici".

Cei: "Positivo il rispetto delle religioni" Sulla vicenda, già prima dell'intervento di Delpini, la Cei aveva giudicato "positivo il rispetto del fatto religioso". Nella conferenza stampa alla fine del Consiglio permanente, il segretario generale della Conferenza episcopale italiana monsignor Giuseppe Baturi aveva osservato che questo rispetto è tipico del modello italiano perché "la laicità italiana non sopprime l'identità religiosa ma la promuove".

"Rispettiamo la libertà religiosa" Baturi aveva tuttavia anche precisato di non sapere se in questo caso specifico "sia stato rispettato il percorso amministrativo" perché comunque tali decisioni devono avvenire "dentro un contesto istituzionale di rispetto di norme e procedure". E aveva aggiunto: "Certamente rispettiamo la libertà religiosa, quella stessa che chiediamo per i cristiani in ogni parte del mondo".