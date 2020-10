Scuola, obbligo di didattica a distanza se prof in isolamento

Ansa

Il docente in isolamento fiduciario, nel caso di alunni positivi al Covid, deve fare didattica a distanza "per garantire la realizzazione in concreto del diritto allo studio". E' quanto precisa una circolare diffusa dal capo dipartimento del ministero dell'Istruzione, "Fino all'eventuale manifestarsi dei sintomi della malattia - si legge nel testo -, il lavoratore non è da ritenersi incapace temporaneamente al lavoro".