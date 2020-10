Scuola, nuovo vertice governo-Regioni per interventi su dpcm

Ansa

Nuovo confronto governo-Regioni sulle misure per contenere l'epidemia Covid: il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia ha convocato alle 10 un vertice con Regioni, Anci e Upi. All'incontro parteciperanno anche il ministro dell'Università, Gaetano Manfredi, il commissario Domenico Arcuri, e, in video-collegamento i ministri Speranza (Salute), Azzolina (Scuola), De Micheli (Trasporti), e il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli.