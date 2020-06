Scuola, Miur: in arrivo linee-guida per le riaperture

Per quanto riguarda la riapertura delle scuole a settembre, il ministero dell'Istruzione "ha già ipotizzato la data del 14". Lo dice una nota del Miur in cui si spiega che sono state raccolte, in questi giorni, "le proposte di tutte le parti coinvolte" ed è stato chiesto un incontro alle Regioni e agli Enti locali, "da tenersi la settimana prossima", in modo da chiudere le linee-guida.