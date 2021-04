Scuola, Miozzo: "Non sono d'accordo su scelta Dad lasciata a famiglie"

Ansa

"Questa mattina con i sindacati è stato esplicitato l'auspicio che il territorio si comporti come il ministero chiede, non sono per niente d'accordo sul lasciare l'opzione di scelta sulla Dad alle famiglie". Lo ha detto il consigliere del ministro dell'Istruzione, Agostino Miozzo. "Mi preoccupa che i problemi che dovevano essere risolti, sono in itinere. La scuola si è trovata ad affrontare in condizioni di malessere una situazione di emergenza".