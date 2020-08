Scuola, Miozzo (Cts): avrei reso obbligatori test sierologici ai docenti

"Io avei reso obbligatori i test sierologici ai docenti: questo in virtù della certezza propria e di chi sta attorno per un senso di responsabilità". Lo ha detto in Commissione Istruzione alla Camera il coordinatore del Cts Agostino Miozzo, aggiungendo: "E' una procedura invasiva che deve avere un percorso normativo, ma siete voi i rappresentanti del Parlamento". Sull'obbligo delle mascherine precisa: "Non c'è nulla di granitico".