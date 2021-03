Scuola, ministro Bianchi: al lavoro per rientro piccoli ma non solo

lapresse

"Il governo sta lavorando intensamente per far tornare tutti gli studenti nelle aule al più presto, imprimendo una vigorosa accelerazione al piano vaccinale". Lo ha affermato il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi. "Stiamo investendo risorse ed impegno per far rientrare i nostri alunni, a partire da quelli più piccoli che frequentano la scuola dell'infanzia e la primaria - ha aggiunto -. Ma l'obiettivo è quello di non fermarsi a loro".