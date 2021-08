Scuola, ministero: supporto per la gestione dei controlli del Green pass

Il ministero dell'Istruzione ha fatto sapere che "è già al lavoro per dare il massimo supporto alle scuole nella gestione del controllo del Green pass e dell'avvio dell'anno scolastico". Per questo ha già attivato una sezione informativa sul proprio sito sul rientro a settembre, metterà a disposizione delle scuole un help desk e sta interloquendo con le autorità sanitarie per la gestione dei controlli.