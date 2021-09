Scuola, Mattarella: "Con i vaccini mai più chiusure" Ansa 1 di 23 Ansa 2 di 23 Ansa 3 di 23 Ansa 4 di 23 Ansa 5 di 23 Ansa 6 di 23 Ansa 7 di 23 Ansa 8 di 23 Ansa 9 di 23 Ansa 10 di 23 Ansa 11 di 23 Ansa 12 di 23 Ansa 13 di 23 Ansa 14 di 23 Ansa 15 di 23 Ansa 16 di 23 Ansa 17 di 23 Ansa 18 di 23 19 di 23 20 di 23 21 di 23 22 di 23 23 di 23 leggi dopo slideshow ingrandisci

"Dopo le tante sofferenze, la ripartenza delle scuole è il segno più evidente della ripartenza dell'Italia". Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, da Pizzo Calabro per la cerimonia d'inaugurazione dell'anno scolastico. "Oggi è un giorno speciale, di speranza e di impegno per l'intero Paese. Quest'anno, a essere speciale è l'anno che comincia: voi tornate tutti in aula", ha aggiunto.