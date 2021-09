Scuola, i presidi: la Dad non sia un incubo ma impariamo a conviverci

"Il fenomeno delle classi in Dad non ci deve spaventare e non dobbiamo viverlo come un incubo , bensì imparare a conviverci fino a quando la totalità o quasi degli studenti sarà vaccinata. Solo allora, e mi riferisco alle classi formate da ragazzi dai 12 anni in su, potremo pensare di evitare la Dad ". Lo dice il presidente di Anp, Antonello Giannelli . "Per il momento dobbiamo abituarci ad avere un certo numero di classi a distanza", ha aggiunto.

"In attesa di sapere se e quando anche gli under 12 potranno avere accesso alla vaccinazione, è necessario che coloro che già ora possono immunizzarsi lo facciano, per sé e per gli altri", afferma ancora Giannelli.

Anp Roma: "Sulle indicazioni per i contagi c'è confusione" Inoltre, secondo il presidente dell'Anp di Roma, Mario Rusconi, "i presidi chiedono un maggiore coordinamento tra l'assessorato regionale alla Salute, le Asl, i medici di famiglia, le stesse famiglie e le scuole: spesso veniamo a sapere di ragazzi in quarantena direttamente dalle famiglie mentre dovremmo saperlo tramite le Asl. Chiediamo un maggiore coordinamento tra le varie parti e che le scuole siano informate per tempo: come facciamo a sapere se un ragazzo è vaccinato o no? Il periodo di quarantena è diverso, ma noi non possiamo trattare dati sanitari. C'è confusione, una situazione sfilacciata".