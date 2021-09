Brusaferro: presto per togliere le mascherine anche nelle classi di soli vaccinati

IPA

"E' importante riuscire a mantenere la didattica in presenza e, in quest'ottica, è incoraggiante l'adesione molto positiva dei giovani alla campagna vaccinale. Sotto i 12 anni, però, non ci si può ancora vaccinare e questo rappresenta un punto debole Per questo sono importati i protocolli per gestire con attenzione il pre e il post scuola". Lo ha detto il presidente dell'Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro a La Stampa.