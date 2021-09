Quella dell' obbligo vaccinale è "un'ipotesi che non può essere esclusa, ma mi auguro di non arrivare a quel punto per non scavare una trincea ancora più profonda nella nostra società , tra vaccinati e non". E' quanto afferma il ministro del Lavoro, Andrea Orlando , sottolineando come con l'estensione del Green pass "si stia dando una bella spinta. Credo che nei prossimi giorni i numeri mostreranno un risultato positivo ".

"Scongiurate nuove chiusure" - In un'intervista a La Stampa, l'ex vicesegretario del Pd sottolinea come con l'estensione del certificato verde "sia stato scongiurato il rischio di nuove chiusure e si consenta di svolgere varie attività con standard di sicurezza ancora più elevati. Si creano le condizioni per usare spazi sociali e mezzi di trasporto con più tranquillità, favorendo migliori risultati economici".

Cinema e teatri come prima del Covid? - "Stiamo discutendo di come, nelle prossime settimane, si tornerà a usare pienamente le sale di cinema e teatri. Questo è possibile grazie al Green pass", prosegue Orlando.

"Non temiamo ricorsi, ci sono tutti i presupposti giuridici" - Sempre sul tema del certificato sanitario, il ministro afferma che "ci sono tutti i presupposti giuridici perché questo strumento sia utilizzato. Abbiamo chiarito con nettezza che l'obbligo non può essere collegato a procedure disciplinari o rappresentare un rischio di licenziamento. Capisco la preoccupazione di chi non è vaccinato, ma credo sia giusto considerare anche la preoccupazione di chi è vaccinato e vuole andare in ufficio con tranquillità".

"Se la Lega uscisse dal governo, non mi strapperei i capelli" - Parlando infine delle dinamiche interne alla maggioranza, Andrea Orlando dichiara: "Credo che il lavoro impostato vada portato avanti e che i colleghi della Lega abbiano dato il loro contributo. Ma è chiaro che la convivenza, dal punto di vista politico, è imbarazzante. E se la Lega decidesse di muoversi diversamente, non mi metterei a piangere e non mi strapperei i capelli".