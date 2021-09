ansa

Dopo l'estensione del Green pass a tutti i lavoratori pubblici e privati, "il pubblico impiego tornerà in presenza come modalità ordinaria di lavoro". Lo spiega in un'intervista il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta, che aggiunge però che "nel frattempo si stanno finalmente definendo le regole del lavoro agile nei nuovi contratti, i cui rinnovi ho voluto sbloccare". Intanto, la ripartenza in presenza "avverrà con gradualità".