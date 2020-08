Scuola, liceo Piero Bottoni: "Ci siamo organizzati da soli, linee guida confuse" 

"Con le poche risorse che avevamo siamo riusciti a comprare i banchi, con una spesa che varia dai 35 agli 80 euro a monoposto." Parole di rassegnazione quelle di Giovanna Mazzatesta, preside del liceo scientifico Piero Bottoni di Milano, che ai microfoni di NewsMediaset rivela: "Le linee guida sono molto confuse , i nostri alunni sono 750 e il mio sogno è quello di farli rientrare tutti in presenza." A meno di un mese dall'inizio dell'anno scolastico sono ancora tanti gli aspetti da definire, troppi. "Il problema vero non è la responsabilità penale" - prosegue Mazzatesta - "ma la messa in sicurezza della scuola. In una nota del Ministero della salute si diceva che si sarebbe fatto in un modo, poi abbiamo scoperto che in Lombardia si farà in un altro modo".

Sulla questione banchi, ad esempio, visti i tempi di consegna, slittati anche a fine ottobre, alcuni istituti stanno iniziando a organizzarsi in autonomia. Ma è solo uno dei nodi da sciogliere prima del 14 settembre. In caso di positivi in aula, ad esempio, il problema è che "non è chiaro come procedere" - spiega Mazzetesta - "C'è una norma vecchia di anni per cui non si può chiamare il supplente se non dopo 15 giorni di assenza del titolare. Non sappiamo come gestire quelle sostituzioni." Tantissimi i nodi da sciogliere prima del suono della campanella nella speranza che tutto diventi più chiaro al più presto.