Scuola: le superiori tornano in classe ma soltanto in Abruzzo, Toscana e Valle d'Aosta

Lunedì soltanto tre Regioni (Abruzzo, Toscana e Valle d'Aosta) hanno scelto di dare il via libera alle superiori per il ritorno in classe. Le altre Regioni hanno preferito la didattica a distanza, attendendo l'evoluzione della curva epidemiologica e contando di far tornare i ragazzi in aula il 18 o il 25 gennaio. Basilicata, Calabria, Friuli, Marche, Sardegna, Sicilia e Veneto hanno stabilito che la didattica a distanza proseguirà per gennaio.