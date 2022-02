Scuola, dal 14 marzo via al concorso per insegnare nelle secondarie

Cominciano il 14 marzo le prove del concorso ordinario per la scuola secondaria indetto dal ministero dell'Istruzione.

Gli scritti per reclutare i docenti nei posti comuni e in quelli di sostegno, nelle secondarie di primo e secondo grado, si svolgeranno tra il 14 marzo e il 13 aprile. Saranno sostenuti nella Regione per cui i candidati hanno presentato domanda, nelle sedi individuate dagli Uffici scolastici regionali competenti per territorio.