Scuola, contro la Dad lezione all'aperto davanti ai portoni dei licei a Firenze e Faenza

Contro la Dad alle scuole superiori i professori tengono lezioni in presenza davanti ai portoni degli istituti, da settimane sbarrati agli studenti per l'emergenza coronavirus. E' accaduto in mattinata a Firenze e a Faenza (Ravenna), per iniziativa del movimento "Priorità alla scuola", che unisce docenti, allievi e genitori. Così nell'ambito del progetto "Docenti in presenza. I wanna school for future", alle 9.30 si è tenuta la prima lezione all'aperto di Fisica della professoressa Maria Angela Vitali, che per un'ora, davanti a uno gruppetto di studenti del Liceo scientifico Castelnuovo di Firenze, ha spiegato "Il contributo alla fisica di Stefan Boltzmann a cavallo tra '800 e '900". Dalle 12 alle 12.45 è stata la volta, anche con diretta Facebook, della lezione di Storia su "Stefan Zweig, Momenti fatali: Wilson fallisce. Il trattato di Versailles", tenuta dalla professoressa Gloria Ghetti per gli studenti del Liceo Torricelli Ballardini di Faenza (Ravenna). La protesta si sposterà a Roma, davanti a Montecitorio