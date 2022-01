Scuola, con fine autosorveglianza basta il Super Green pass: anche senza test

Ansa

Gli studenti in regime di autosorveglianza sanitaria e in possesso del Super Green pass potranno rientrare in classe senza mostrare il certificato medico e il risultato negativo del test. E' quanto prevede il decreto pubblicato in Gazzetta ufficiale del 27 gennaio 2022. In sostanza lo studente in regime di autosorveglianza potrà rientrare in classe con la verifica della sola certificazione verde attraverso l'applicazione mobile.