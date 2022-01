Scuola, il ministero dell'Istruzione: in classe l'82% degli studenti

Ansa

Circa il 15% delle classi delle scuole italiane in Dad e un'analoga percentuale in Ddi. In tutto sono 266.404 le classi che invece avrebbero svolto regolarmente le lezioni in aula. É il quadro delineato dal ministero dell'Istruzione che fotografa gli effetti della pandemia sulla scuola nella settimana tra il 17 e il 22 gennaio. Le classi in Dad sarebbero 48.843 mentre 48.113 quelle che alternerebbero la presenza alle lezioni online, trovandosi in Ddi (ossia in didattica digitale integrata). In generale starebbero studiando in presenza l'82% degli alunni.