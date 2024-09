Una scuola al posto del boschetto, i cittadini di Gallarate (Varese) difendono gli alberi facendo l'uncinetto

Una protesta "a colpi" di uncinetto è l'iniziativa di alcuni cittadini di Gallarate, in provincia di Varese. Dopo qualche momento di tensione registrato nei giorni scorsi, prosegue in maniera pacifica la contestazione per salvaguardare il bosco di via Curtatone. L'area verde di 17800 metri quadrati era stata infatti individuata dal Comune per la realizzazione di un plesso scolastico per 500 alunni, progetto da 8 milioni di euro in una più vasta riqualificazione urbanistica da 18 milioni, fondi del PNRR.



Avuto il via libera per il taglio degli alberi da parte dell'Ente Parco Ticino, le ruspe che avrebbero dovuto entrare in azione già il 4 agosto sono state bloccate dal costante presidio di alcuni comitati spontanei, non solo gallaratesi. A ciò, si sono aggiunte petizioni, manifestazioni, mobilitazioni in città e via social che hanno reso vano anche l'iniziale tentativo di mediazione da parte del sindaco di Gallarate, Andrea Cassani.