Scuola, Bianchi: "Sì alle lezioni in presenza, il problema non si risolve negli ultimi 20 giorni di giugno" 

Il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi punta al ritorno alla scuola in presenza spiegando che la questione non è quella di prolungare le lezioni fino alla fine di giugno. E chiarisce: "Il problema degli apprendimenti non si risolve negli ultimi 20 giorni di giugno", sottolineando la necessità di "riprendere le lezioni in presenza" anche se "il calendario lo fanno le Regioni. Dobbiamo lavorare in vista del prossimo anno e aumentare la qualità dell'offerta didattica".