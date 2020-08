Scuola, Azzolina: tra docenti e Ata 70mila assunzioni in più a settembre

Grazie alle risorse stanziate per l'emergenza Covid "ci saranno oltre 70mila unità di organico in più per la ripartenza, tra docenti e Ata". Lo ha annunciato il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina durante il vertice del governo con le Regioni in vista della riapertura delle scuole. Comincerà venerdì 28 agosto, assicura invece il commissario all'Emergenza Domenico Arcuri, la distribuzione dei banchi monoposto.