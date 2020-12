Scuola, Azzolina: "Governo unito sulla riapertura il 7 gennaio"

Il governo "è unito sul riaprire la scuola il 7 gennaio". Lo ha detto Lucia Azzolina , giudicando "realistico" anche il ritorno in classe delle superiori . A provocarne la chiusura "è stato un problema legato all'aumento dei contagi che ha scatenato la paura ", ha sottolineato il ministro. E ha aggiunto: " Non possiamo perdere nemmeno un'ora , non importa se è un giovedì. La scuola, tanto bistrattata in passato, deve ritrovare la sua centralità".

"Istruzione motore del Paese, con Dad si perdono competenze" "Riaprire le scuole il 7 gennaio può anche rappresentare una sfida culturale per il Paese - ha detto a "Mezz'ora in piu'" su Rai3 - I negozi i giovedì restano chiusi? No, perché poi mancherebbe un incasso. Ecco, anche la scuola ha il suo incasso, solo che non lo si vede nell'immediato. Se lasciamo a casa gli studenti a fare solo Dad sarà il paese a perdere competenze. La scuola è anche motore di sviluppo economico. In passato forse è stata trattata come bancomat del Paese, adesso deve ritrovare centralità".

Azzolina: "Sui trasporti ci danno una mano i prefetti" Sul tema trasporti collegato alla riapertura delle scuole "ci stanno dando una grande mano i prefetti", soprattutto per quanto riguarda i trasporti nelle città metropolitane "perché è lì che ci sono le più grandi criticità", ha precisato il ministro. "La misure devono essere territoriali, per questo serve l'aiuto dei prefetti, anche per la riorganizzazione degli orari delle città - ha detto ancora -. Se il 7 non dovessimo aprire farei una figuraccia? Non è un problema mio, è un problema del Paese. Mi gioco una partita di credibilità? Sono disposta a giocarla insieme a tutto il governo", conclude.