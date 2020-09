Scuola, Arcuri: "Sforzo ciclopico, contenti del risultato raggiunto"

"Abbiamo fatto tutti insieme uno sforzo ciclopico e siamo contenti del risultato raggiunto" riguardo i preparativi per la riapertura delle scuole. Lo ha detto il commissario straordinario per l'emergenza coronavirus, Domenico Arcuri, aggiungendo: "Abbiamo distribuito ai 19mila istituti scolastici italiani 94 milioni di mascherine che saranno nella disponibilità dei dirigenti. Studenti e docenti avranno la mascherina per svolgere le attività in sicurezza".