Per l'anno scolastico 2024/2025, ormai alle porte, mancano all'appello "almeno 110mila cattedre di sostegno". Lo afferma il presidente dell'Associazione nazionale insegnanti e formatori, Marcello Pacifico. "La maggior parte di queste cattedre manca al Nord - sottolinea Pacifico -, e nelle ultime call veloci che si sono tenute in Campania, per esempio, sono risultate zero disponibilità. E questo non perché manchino i posti, ma perché vengono assegnati solo in deroga".