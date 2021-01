Scuola, 14 Regioni dicono no alla ripresa l'11 gennaio

Ansa

Continua il braccio di ferro governo-Regioni sulla scuola in presenza. Sono 14 le Regioni che hanno deciso di rinviare ulteriormente il ritorno in aula dei ragazzi delle superiori, previsto per l'11 gennaio. Calabria, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Marche hanno stabilito il rientro in classe per il primo febbraio. Emilia-Romagna e Lombardia hanno scelto la didattica a distanza fino al 24 gennaio, Lazio Molise e Piemonte fino al 17.