Dopo aver trovato una banconota da 50 euro in strada e averlo detto su una chat di gruppo, un ragazzo è stato raggiunto nei pressi di un parco da due giovani, uno dei quali minorenne. Minacciato e picchiato, preso a calci fino a cadere a terra, è stato rapinato dei soldi rimasti, 30 euro. Per questo i carabinieri della stazione di Reggiolo (Reggio Emilia), al termine delle indagini, hanno denunciato a piede libero un 21enne e un 14enne. Quando è stata aggredita, la vittima si trovava in compagnia di alcuni amici nelle vicinanze di un'area verde. Dopo la rapina, il ragazzo si è presentato in caserma per fare denuncia. I militari, sentiti testimoni e con individuazioni fotografiche, sono riusciti a risalire ai due presunti autori, denunciati per rapina e danneggiamento del giubbotto della vittima.