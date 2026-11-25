"Tra i danni da trattare ci sono quelli causati dall’umidità", spiega Caretto. "Può succedere a una carta dimenticata per anni in cantina o in soffitta, dove lo strato superiore può cominciare a scollarsi da quello inferiore" dice. Per distendere le grinze, invece, il restauratore sfrutta proprio l’umidità e mostra uno degli strumenti che usa in laboratorio, una scatola per l’umidificazione dei sigari. "Io una carta dopo averla pulita la lascio dentro per 72 ore" spiega. Una volta estratta la carta, Caretto ne controlla le condizioni e lavora sulle pieghe con strumenti a punta sferica. Poi passa un rullo sulla superficie e sistema la carta tra due lastre di plexiglass spesse cinque millimetri, strette con morsetti da falegname. Qui la carta rimane per quattro o cinque giorni, a volte una settimana. "Se la grinza non è sparita al primo colpo mi tocca ripetere due, tre, quattro, cinque volte lo stesso processo".