I recenti casi di cronaca che hanno riguardato furti e rapine di carte Pokémon, hanno riportato all'attenzione non solo degli appassionati di un settore sempre verde il valore di quelle che apparentemente possono sembrare delle semplici carte da gioco. Per questo, a "Diario del giorno", Federico Caretto, restauratore di carte da collezione, spiega quanto possa incidere un difetto sul valore di un esemplare. La carta fa parte della Legendary Collection del 2002.
Un esemplare della stessa edizione, racconta Caretto, ha ottenuto la valutazione massima, PSA 10, ed è stato venduto per 405mila dollari. Per proteggerlo, il restauratore lo conserva in due bustine trasparenti, una dentro l’altra.
Come si restaura una carta Pokémon
"Tra i danni da trattare ci sono quelli causati dall’umidità", spiega Caretto. "Può succedere a una carta dimenticata per anni in cantina o in soffitta, dove lo strato superiore può cominciare a scollarsi da quello inferiore" dice. Per distendere le grinze, invece, il restauratore sfrutta proprio l’umidità e mostra uno degli strumenti che usa in laboratorio, una scatola per l’umidificazione dei sigari. "Io una carta dopo averla pulita la lascio dentro per 72 ore" spiega. Una volta estratta la carta, Caretto ne controlla le condizioni e lavora sulle pieghe con strumenti a punta sferica. Poi passa un rullo sulla superficie e sistema la carta tra due lastre di plexiglass spesse cinque millimetri, strette con morsetti da falegname. Qui la carta rimane per quattro o cinque giorni, a volte una settimana. "Se la grinza non è sparita al primo colpo mi tocca ripetere due, tre, quattro, cinque volte lo stesso processo".