Aggredisce una donna con l'acido su commissione: arrestato, viene trovato con 3.500 euro

L'indagine svolta dai carabinieri di Scorzè e del Nucleo Operativo della Compagnia di Mestre (Venezia), ha visto la collaborazione del Ris di Parma per l'analisi del Dna dell'indagato con quello rinvenuto su una maglietta e un berretto abbandonati durante la fuga e ritrovati il giorno dopo l'aggressione. Sul corpo del sospettato sono poi state notate ustioni da contatto con sostanza corrosiva. Alcuni nei sul viso erano chiaramente visibili nei filmati della videosorveglianza. L'ipotesi è che il 22enne sia giunto in Italia proprio allo scopo di commettere l'aggressione e fuggire, su commissione e dietro il pagamento di denaro. Il 22enne stato infatti trovato in possesso di circa 3.500 euro in contanti, su cui sono in corso ulteriori approfondimenti.