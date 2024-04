Scontro fra tre auto, diversi feriti nel Cosentino

Otto persone sono rimaste ferite, una in modo grave, in un incidente avvenuto lungo la statale 106, nel territorio di Villapiana nel Cosentino.

Tre le auto coinvolte che, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate tra loro nei pressi dello svincolo per Villapiana Lido. Il ferito più grave è una donna trasferita con l'eliambulanza nell'ospedale Annunziata di Cosenza. Gli altri feriti sono stati soccorsi dai medici del 118 e trasferiti negli ospedali di Trebisacce, Corigliano e Rossano.