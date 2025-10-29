Scontro tra bus con 50 studenti a bordo e auto, un morto nel Trevigiano

Un uomo ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto a Oderzo, in provincia di Treviso. La sua auto si è scontrata con un bus che trasportava una cinquantina di studenti diretti a scuola. L'impatto è stato violento: entrambe le vetture sono finite nel fossato che costeggia la carreggiata. I soccorritori, dopo aver messo in sicurezza l'area, hanno assistito le persone coinvolte, mentre il personale del Suem 118 è arrivato con tre ambulanze e un elicottero. Per il conducente dell'auto non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpo. Cinque ragazzi, rimasti contusi, sono stati portati in ospedale per le cure e gli accertamenti del caso.