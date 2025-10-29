Scontro tra bus con 50 studenti a bordo e auto, un morto nel Trevigiano

Entrambi i mezzi sono finiti in un fossato. Il conducente del bus ha aperto la botola del tetto permettendo ai ragazzi di uscire
Un uomo ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto a Oderzo, in provincia di Treviso. La sua auto si è scontrata con un bus che trasportava una cinquantina di studenti diretti a scuola. L'impatto è stato violento: entrambe le vetture sono finite nel fossato che costeggia la carreggiata. I soccorritori, dopo aver messo in sicurezza l'area, hanno assistito le persone coinvolte, mentre il personale del Suem 118 è arrivato con tre ambulanze e un elicottero. Per il conducente dell'auto non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpo. Cinque ragazzi, rimasti contusi, sono stati portati in ospedale per le cure e gli accertamenti del caso.
L'impatto è avvenuto subito dopo una grande curva. Per cause che dovranno essere accertate dai carabinieri, l'automobile avrebbe invaso la corsia opposta; l'autista a questo punto ha tentato di evitare lo scontro, che però è stato inevitabile e i due mezzi hanno terminato la corsa fuori strada, nei due lati opposti. Il bus è finito di fianco nel fossato di destra: il conducente, dopo essersi accertato delle condizioni degli studenti, ha aperto la botola del tetto del mezzo, permettendo ai ragazzi di uscire. Niente da fare invece per l'automobilista. I due veicoli sono stati posti sotto sequestro.
La corsa della società Atvo, destinata prevalentemente agli studenti, è quella che parte da San Donà di Piave (Venezia) e passa per i Comuni di Torre di Mosto e San Stino di Livenza, nel Veneziano, per raggiungere Oderzo, nella zona delle scuole.