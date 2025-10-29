Logo Tgcom24
Cronaca
cinque feriti lievi

Scontro tra bus con 50 studenti a bordo e auto, un morto nel Trevigiano

Entrambi i mezzi sono finiti in un fossato. Il conducente del bus ha aperto la botola del tetto permettendo ai ragazzi di uscire

29 Ott 2025 - 10:07
© ansa

© ansa

Un uomo ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto a Oderzo, in provincia di Treviso. La sua auto si è scontrata con un bus che trasportava una cinquantina di studenti diretti a scuola. L'impatto è stato violento: entrambe le vetture sono finite nel fossato che costeggia la carreggiata. I soccorritori, dopo aver messo in sicurezza l'area, hanno assistito le persone coinvolte, mentre il personale del Suem 118 è arrivato con tre ambulanze e un elicottero. Per il conducente dell'auto non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpo. Cinque ragazzi, rimasti contusi, sono stati portati in ospedale per le cure e gli accertamenti del caso.

L'auto e il bus finiti in un fossato

 L'impatto è avvenuto subito dopo una grande curva. Per cause che dovranno essere accertate dai carabinieri, l'automobile avrebbe invaso la corsia opposta; l'autista a questo punto ha tentato di evitare lo scontro, che però è stato inevitabile e i due mezzi hanno terminato la corsa fuori strada, nei due lati opposti. Il bus è finito di fianco nel fossato di destra: il conducente, dopo essersi accertato delle condizioni degli studenti, ha aperto la botola del tetto del mezzo, permettendo ai ragazzi di uscire. Niente da fare invece per l'automobilista. I due veicoli sono stati posti sotto sequestro.

La corsa della società Atvo, destinata prevalentemente agli studenti, è quella che parte da San Donà di Piave (Venezia) e passa per i Comuni di Torre di Mosto e San Stino di Livenza, nel Veneziano, per raggiungere Oderzo, nella zona delle scuole.

