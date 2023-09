Scontro tra auto e Tir nel Barese: un morto e tre feriti

E' di un morto e tre feriti il bilancio dell'incidente stradale avvenuto sulla provinciale 231, nel tratto compreso tra Canosa di Puglia e Andria, nel nord Barese.

La vittima, di cui non sono state rese note le generalità, era alla guida dell'auto che per cause da chiarire si è scontrata con un Tir. Sull'auto viaggiavano ragazzi che provenivano da Orta Nova (Foggia) e che avrebbero un'età compresa tra i 20 e i 30 anni.