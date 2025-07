Scontro tra auto e moto: un morto e 4 feriti nella Bergamasca

È di un morto e quattro feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale 77, nel territorio di Solto Collina, in provincia di Bergamo. L'incidente ha coinvolto due moto e una automobile, ma la dinamica è ancora in corso di accertamento. I feriti sono due donne di 46 e 50 anni, un uomo di 46 anni e un altro di cui non è ancora stata resa nota l'età. Sul posto sono intervenuti i soccorsi di Areu 118, attivando anche due elisoccorsi, uno da Milano, l'altro da Bergamo.