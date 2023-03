Scontri a Napoli, Piantedosi: le forze dell'ordine hanno evitato il peggio

A dirlo è il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, esprimendo "grande apprezzamento e gratitudine alle forze dell'ordine" e "solidarietà e vicinanza" agli agenti feriti. E, sottolinea, le "preoccupanti evoluzioni" nel mondo delle "frange estreme delle tifoserie", impongono "una rinnovata riflessione sugli strumenti da mettere in campo".

Sulla stessa lunghezza d'onda, il capo della Polizia, Lamberto Giannini, che sottolinea "l'equilibrio" grazie al quale sono state evitate "ben più gravi conseguenze". Intanto è al vaglio degli investigatori la posizione di oltre 400 ultrà tedeschi identificati tra mercoledì e giovedì mattina. Mentre fonti investigative avvertono che alcuni degli ultrà dell'Eintracht potrebbero essere rimasti in Italia e vorrebbero raggiungere Bergamo per incontrarsi con gli ultrà dell'Atalanta, con cui sono gemellati, in occasione della partita contro l'Empoli di sabato alle 18.