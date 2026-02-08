Scontri a Milano, Siulp: poliziotto ferito ha rischiato di perdere una mano

"Auguriamo al collega con il polso fratturato e a tutti quelli che ogni giorno mettono a repentaglio la loro incolumità fisica per il bene supremo della sicurezza del nostro Paese un augurio di pronta guarigione". Così, in una nota, Felice Romano, Segretario Generale del Siulp, il primo sindacato della Polizia di Stato e di tutto il comparto Sicurezza, oltre che dei comparti Difesa e Soccorso Pubblico. "A Milano si è sfiorata l'ennesima tragedia, - continua la nota - visto che si è tentato ancora una volta di incendiare dei blindati della polizia e ancor peggio gli operatori della sicurezza. Un poliziotto ha riportato 30 giorni di prognosi per la frattura del polso di una mano per un oggetto contundente di pietra che gli è stato sferrato addosso a poca distanza e che poteva portare alla perdita dell'utilizzo dell'arto stesso, a conferma che il loro intento era colpire e fare male".