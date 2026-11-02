Una lettera con insulti e auguri di morte è stata recapitata ad Angelo De Simone, dirigente del commissariato Garibaldi-Venezia rimasto ferito alla testa da un sampietrino durante gli scontri del 17 ottobre in piazza Duomo a Milano, quando, sanguinante, ha continuato a lavorare e in piazza è tornato anche il giorno dopo. La missiva è stata scritta al computer e spedita in una busta compilata a mano e regolarmente affrancata.