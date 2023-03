Scontri liceo Firenze, Ronzulli: "Il pericolo fascista non esiste"

Non esiste un "pericolo fascista" per la scuola.

Lo sostiene la presidente dei senatori di Forza Italia Lica Ronzulli che, sulla manifestazione degli studenti a Firenze dopo l'aggressione agli allievi del "Michelangiolo" e la lettera della preside, dice: "E' stata un'iniziativa pacifica, ma non aveva come obiettivo la difesa della scuola, anche perché non credo che la scuola sia in pericolo. Ho visto una piazza organizzata in nome dell'antifascismo a causa di un episodio. Tutto molto bello, peccato che non ci sia un pericolo fascista".