Scontri in piazza, la testimonianza di una mamma: "Una vetrina si ripara, una generazione no"

La donna ha poi commentato i presunti eccessi delle forze dell’ordine. "I media fanno da scorta mediatica ai governi - ha detto il genitore - per parlare solo di quello offuscando le ragioni giustissime delle manifestazioni che sono al 99% pacifiche".

"Se un governo si indigna e condanna le vetrine ma non si dissocia, non prende le distanze dalla violenza della polizia sui manifestanti, vuol dire che è complice", le sue parole.