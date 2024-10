Scontri a corteo pro Palestina a Roma, Mattarella: solidarietà agli agenti | Piantedosi: "Vicino e grato ai 34 poliziotti feriti"

Il bilancio della manifestazione a Roma è di 4 persone fermate, tra cui una arrestata, e di oltre 200 allontanate prima dell'inizio. Di queste, 51 con foglio di via in quanto gravate da precedenti per reati contro l'ordine pubblico, e 150 che per non farsi identificare ai controlli hanno deciso di tornare indietro scortati fino a limite di provincia. "Tutta la mia vicinanza e gratitudine ai 34 operatori delle forze di polizia aggrediti e feriti nell'occasione", ha aggiunto il ministro Piantedosi.