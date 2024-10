Corteo pro Palestina a Roma, scontri con le forze dell'ordine: dimostranti lanciano fumogeni e bombe carta | 34 feriti, 30 sono agenti | Quattro fermi, il Viminale: "C'erano infiltrati"

Il tentativo dei manifestanti pro Palestina di partire in corteo termina tra i disordini messi in atto dagli infiltrati violenti e i getti di idranti della polizia usati per disperderli. Oltre ai feriti, alcuni fotografi sarebbero stati bastonati da alcuni manifestanti. A creare scompiglio a piazzale Ostiense sono alcuni incappucciati e improvvisamente staccatisi dalla folla che sventolava bandiere libanesi, palestinesi e kefiah, e anche il vessillo giallo di Hezbollah. Non a caso erano stati messi in campo imponenti dispositivi di sicurezza nella Capitale: dopo il controllo di oltre 1.600 persone, con presidi e posti di blocco ai caselli autostradali e nelle stazioni, in 40, provenienti da diverse città da Nord a Sud del Paese, sono finite in questura ricevendo il foglio di via.