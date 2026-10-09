Scontri Askatasuna, perquisizioni in tutta Italia: chieste 19 misure cautelari | Contestato anche il tentato omicidio
Oltre a Torino, operazione della polizia anche a Genova, Cagliari, Firenze, Imperia e Reggio Emilia
C'è anche l'accusa di tentato omicidio tra i reati per i quali la procura di Torino ha chiesto 19 misure cautelari nei confronti di militanti antagonisti per gli scontri avvenuti il 31 gennaio 2026 durante la manifestazione contro lo sgombero di Askatasuna. Dalla mattinata di venerdì 9 ottobre, la polizia ha notificato i decreti di fissazione degli interrogatori preventivi, con il supporto delle questure di Genova, Cagliari, Firenze, Imperia e Reggio Emilia, ed eseguito 14 perquisizioni domiciliari. Le altre accuse comprendono resistenza aggravata e lesioni a pubblico ufficiale, danneggiamento, travisamento, porto di oggetti atti all'offesa e rapina.
Cosa era successo
Il 31 gennaio, a margine della manifestazione organizzata contro lo sgombero del centro sociale di Torino, avvenuto il 18 dicembre, si erano verificati violenti scontri tra antagonisti e forze dell'ordine. Gli agenti erano stati attaccati con razzi, bengala, bombe carta, pietre e bottiglie. I disordini erano proseguiti per circa due ore.
Durante gli scontri, concentrati soprattutto nella zona di corso Regina Margherita, alcuni gruppi di manifestanti a volto coperto avevano incendiato cassonetti e un mezzo della polizia. Un agente era stato inoltre accerchiato e aggredito da un gruppo di antagonisti e colpito con un martello.