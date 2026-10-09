Scontri Askatasuna, perquisizioni in tutta Italia: chieste 19 misure cautelari | Contestato anche il tentato omicidio

C'è anche l'accusa di tentato omicidio tra i reati per i quali la procura di Torino ha chiesto 19 misure cautelari nei confronti di militanti antagonisti per gli scontri avvenuti il 31 gennaio 2026 durante la manifestazione contro lo sgombero di Askatasuna. Dalla mattinata di venerdì 9 ottobre, la polizia ha notificato i decreti di fissazione degli interrogatori preventivi, con il supporto delle questure di Genova, Cagliari, Firenze, Imperia e Reggio Emilia, ed eseguito 14 perquisizioni domiciliari. Le altre accuse comprendono resistenza aggravata e lesioni a pubblico ufficiale, danneggiamento, travisamento, porto di oggetti atti all'offesa e rapina.