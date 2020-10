Scomunicato Tomislav Vlasic, ex guida spirituale dei veggenti di Medjugorje

Tomislav Vlasic , ex padre spirituale dei sei veggenti di Medjugore , è stato scomunicato con un decreto della Congregazione per la Dottrina della Fede. Vlasic nel 2009 era stato costretto a dimettersi dallo stato sacerdotale dopo accuse di "diffusione di dubbia dottrina, manipolazione delle coscienze, sospetto misticismo, disobbedienza verso gli ordini legittimamente costituiti e atti contro il 'sextum' (non commettere adulterio)".

Vlasic divenne famoso per essere stato il "padre spirituale" dei sei ragazzini che nel 1981 cominciarono a riferire di vedere ogni giorno la Madonna a Medjugore, ruolo che mantenne fino al 2009. La decisione della scomunica è stata comunicato al vescovo di Brescia, Pierantonio Tremolada, visto che Vlasic "in questi anni, nella Diocesi di Brescia e in altri luoghi - si legge in una nota della Curia - ha continuato a svolgere attività di apostolato nei confronti di singoli e di gruppi, sia mediante conferenze sia attraverso mezzi informatici".