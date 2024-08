Scompare una donna nel Salento, si indaga sui suoi post: "Sono scappata da mio marito"

Intanto i familiari della donna stanno lanciando appelli per ritrovarla. Come riporta La Repubblica, sia la sorella che il marito della 40enne hanno diffuso i loro numeri di telefono invitando chiunque avesse notizie a contattarli sia in italiano che in lingua polacca (nel caso della sorella il numero è infatti polacco). A parte è stata creata anche una mail "am.profico@gmail.com". "La nostra famiglia è disperata", si legge sul post su Facebook dei parenti della donna. "Al momento della scomparsa, aveva con sé una piccola valigia nera e una borsa Fendi con i suoi documenti. Siamo molto preoccupati - precisa il messaggio - e stiamo facendo tutto il possibile per ritrovarla, in collaborazione con le autorità. Ma abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti".