Scomparsa Andreea, l'ex fidanzato: "Spero ancora di poterla abbracciare"

L'ex fidanzato di Andreea, la 27enne scomparsa il 12 marzo scorso nelle campagne di Montecarotto, in provincia di Ancona, non riesce a darsi pace:

"Mattino Cinque News"

"Sto affrontando la situazione, di certo non sto bene. Mi sono chiuso molto in me stesso per cercare di proteggermi da tutto. La speranza è di poter abbracciare Andreea e darle un bacio sulla fronte. - dice a- Ma in due mesi non avere avuto un minimo di notizie mi sembra impossibile, anche se la speranza riamane. Sarò sempre innamorato di Andreea".

La madre di Andreea parla di cattive frequentazioni -

Sono stato due anni e mezzo con Andreea e con la madre Georgeta ci sentivamo quasi giornalmente. L’ho sempre considerata un’amica non so perché dica quelle cose.

"Non penso si riferisse a me considerato il fatto che a Natale ero a casa loro. - continua l'ex fidanzato - Se ero tanto una persona sbagliata, non credo che un persona normale mi averebbe invitato.Io ho il massimo rispetto per lei e il suo compagno Simone e lei sa che ci sarò sempre per loro".